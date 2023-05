Mulher que denuncia PM por estupro relata ter sido ameaçada de morte

A jovem de 18 anos que denunciou um policial militar de estupro em Saquarema, na Região dos Lagos, afirma que foi ameaçada durante o crime. “Eu vou te co***, você vai ficar quietinha, senão eu vou te matar e sua amiga vai ser presa”, disse o suspeito. O crime teria acontecido no dia 26 de abril.

Os quatro PMs passaram a noite no Batalhão Prisional da Polícia Militar, após serem presos numa operação da Corregedoria da PM sob a acusação de estupro. Alexsander Moreira Simas, Sainclair Marinho Antunes Corecha e Diogo Viana Lourenço também foram presos. Segundo a Corregedoria da PM, porque não fizeram nada para evitar o abuso.

De acordo com relato da vítima, ela e uma amiga foram abordadas em um bar e colocadas na viatura pelos cabos Gerson de Paula e Alexsander Moreira Simas. As duas foram levadas primeiro para o departamento de policiamento ostensiva da PM, em Saquarema e, na sequência, para um local deserto, quando foram

acompanhados por um segundo veículo com os outros dois policiais militares.

A vítima disse que foi algemada, xingada, e agredida no rosto pelo cabo Gerson de Paula, que ele ameaçou matá-la com um canivete e disse que a amiga seria presa se ela não ficasse calada. A vítima contou ainda que a violência sexual durou cerca de vinte minutos e que quando outro policial se aproximou deles, teria dito ao suspeito: “você não perde essa mania.”

Ainda segundo o depoimento, o cabo de Paula teria consumido cocaína na viatura antes de estuprá-la.

Depois do abuso, as duas mulheres foram deixadas no local onde teriam sido abordadas pelos policiais. Em nenhum momento elas foram para a delegacia.

O laudo do IML confirmou que a vítima foi estuprada. O documento aponta escoriações na vagina e manchas roxas no braço. O laudo diz ainda que foi colhida amostra de DNA da vítima e do sêmen encontrado nela.

A Corregedoria da PM usou dados do GPS das viaturas e imagens de câmeras de segurança da cidade para identificar os PMs. Assim que foram presos, os policiais foram levados para prestar depoimento, mas o cabo de Paula, acusado pela vítima de cometer o estupro, preferiu ficar em silêncio.

Além dos quatro presos, a Corregedoria da PM também investiga a conduta do comandante da companhia da PM em Saquarema.