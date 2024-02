Mulher quebra a perna e é resgatada de helicóptero na Pedra do Telégrafo, no Rio de Janeiro

Momento do resgate de Claudia Ágatha Goulart dos Santos

Uma mulher fraturou a perna na trilha da Pedra do Telégrafo e precisou ser

resgatada de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros, no último domingo (25).

Claudia Ágatha Goulart dos Santos, de 30 anos, recebeu os primeiros socorros no

local.

Como o helicóptero não tinha como pousar nas pedras, por causa do terreno

irregular, o piloto precisou mantê-lo no ar até que a mulher fosse puxada para o

interior da aeronave.

A vítima foi levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio. Os

turistas que assistiram ao resgate aplaudiram o trabalho dos bombeiros. A unidade

de saúde não divulgou informações sobre o estado de saúde da paciente.