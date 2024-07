Mulher roda com dois fuzis na Rodoviária Novo Rio  

Presa em flagrante por policiais militares na Rodoviária Novo Rio, ela também transportava carregadores e munição

Uma mulher com dois fuzis, carregadores e munição na bagagem foi presa em flagrante por policiais militares, na segunda-feira (1º), na Rodoviária Novo Rio. Ana Beatriz Silva Lopes, de 20 anos, que estava no terminal de embarque, demostrou muito nervosismo e tentou fugir aos ver os agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) na plataforma.

Os policiais realizaram a aproximação e pediram para que a suspeita os acompanhassem até a uma sala. Durante a revista da bagagem foram encontrados os fuzis modelo AR calibre 9mm, dois carregadores alongados, quatro carregadores curtos e 43 peças de munição calibre 9mm.

Pegou mala no Centro

Durante a abordagem, a suspeita contou aos PMs que havia pegado a mala com uma pessoa no Centro do Rio. Ana Beatriz disse ainda que o armamento seria entregue no município de Manhuaçu, em Minas Gerais.

A suspeita e o material encontrado com ela foram levados para a 4ª DP (Praça da República), onde o caso foi registrado.