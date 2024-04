Mulher tem corpo incendiado pelo ex-marido em estação de trem na Zona Oeste do Rio

Uma mulher teve o corpo incendiado em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (8).

Michele Pinto foi socorrida com graves ferimentos para o Hospital Rocha Faria.

A família dela informou que o suspeito do crime é Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, ex-marido de Michele, que não aceita o fim do relacionamento. Após atear fogo à mulher, ele fugiu pelos trilhos.

“Esse safado tacou fogo na minha prima, esse covarde, só porque não aceitou a separação”, afirmou o primo Wagner Monzato. Ele disse que o suspeito cometeu o crime pouco depois que a moça deixou a filha dos dois na casa da mãe dele. O casal se separou há mais de um mês. Em outro episódio, o homem já tinha invadido a casa de Michele e quebrado móveis.

Michele está internada no CTI com quadro de saúde delicado e o estado de saúde é gravíssimo, segundo a direção do hospital. Ela passou por uma cirurgia de emergência e não tem condições clínicas de ser transferida para uma unidade de saúde especializada. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).