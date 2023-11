Mulher tenta matar homens com trufas envenenadas e é presa

Acusada pediu R$ 3 mil emprestados e não conseguiu pagar a dívida. Tentativa de

assassinatos aconteceu após ela ser cobrada

Tatiane de Souza Porto foi presa por tentativa de homicídio, na manhã desta sexta-feira (10). Ela é acusada, segundo a polícia, de oferecer trufas envenenadas para

homens a quem devia dinheiro. A mulher é servidora pública federal e tem um

restaurante no Fonseca, em Niterói. O local fica em frente a uma oficina mecânica.

Funcionários da oficina costumavam almoçar no local. Com a convivência diária,

Tatiane pediu R$ 3 mil emprestados. A mulher do dono da oficina emprestou o

valor, mas Tatiane não conseguiu pagar a dívida.

De acordo com a polícia, após ser cobrada diversas vezes, Tatiane resolveu

oferecer trufas envenenadas para a vítima, com o objetivo de matá-la e eximir-se da

quitação da dívida.

Em abril, perto da Páscoa, clientes almoçaram no restaurante e foram presenteados

por Tatiane com as trufas. Quatro pessoas comeram os chocolates.

O dono da oficina comeu duas e passou mal na hora. Ele precisou ir para o hospital,

onde ficou internado e teve uma parada cardiorrespiratória. A vítima ficou 13 dias no CTI.

Um outro funcionário da oficia comeu uma trufa e não passou tão mal. Mas o filho

dele, de 13 anos, comeu duas e também passou mal. Ele também teve uma parada

cardiorrespiratória e precisou ficar internado vários dias.

Desconfiados, os funcionários da oficina foram a 78ª DP (Fonseca) para registrar o

caso. Eles levaram os doces que tinham recebido.

Após uma perícia, ficou comprovado que o chocolate continha a substância

terbufos, considerada extremamente tóxica e normalmente presente em inseticidas.

Prisão decretada

A prisão da acusada foi decretada na última terça-feira (7). Ela tentou se esconder

em seis endereços diferentes, mas foi localizada em seu local de trabalho, no

Centro do Rio. Os agentes chegaram ao local após um cruzamento de dados do

Setor de Inteligência da distrital e diversas diligências de campo.

Tatiane foi autuada por quatro tentativas de homicídio. O responsável por vender o

veneno a ela foi ouvido, mas alegou que não sabia da intenção da suspeita. Ele foi

indiciado por fornecimento de substância tóxica.