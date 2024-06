Mulheres de Chico celebram os 80 anos de Chico Buarque no Rival

Homenagem ao compositor destaca suas músicas políticas emblemáticas em evento que acontece na sexta-feira (21)

Os 80 anos do cantor Chico Buarque serão comemorados no Teatro Rival Petrobras, pelo grupo Mulheres de Chico, o primeiro bloco carnavalesco exclusivamente feminino e que existe há 18 anos. O evento, que acontece na próxima sexta-feira (21) , promete uma noite memorável, repleta de música e emoções, unindo talentos femininos em uma releitura da vasta obra do compositor brasileiro.

Em reconhecimento ao legado artístico do cantor, o grupo preparou um repertório focado nas suas músicas políticas mais famosas, em homenagem aos 50 anos da Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril deste ano. Clássicos como “Tanto mar”, “Apesar de você”, “Vai passar”, “Jorge Maravilha” e outras composições serão apresentados no espetáculo.

Os ingressos estão disponíveis no link (https://bileto.sympla.com.br/event/93706/d/254305). A classificação etária é de 18 anos, sendo que menores de idade terão acesso apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Há gratuidade para crianças de colo, até 3 anos incompletos.