Multiartista e capoeirista Puma Camillê atua no  filme “Mulheres da Independência”

O curta-metragem estreiou no YouTube @mulheresdaindependencia no dia 22 de março e tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ é mais uma parceira artística de Kelly Siqueira e Alexandre Boury que assinam a direção. Além de Puma, outros artistas negros são destaque no projeto. Zeca Pita é o coreógrafo angolano do Grupo da Maria Felipa e bailarino da performance Anima e Animus. Dentre as bailarinas podemos citar: Maria Alvarenga, Ana Clara Barcelos, Bruna Rodrigues, Rafaelle de Oliveira e Xanda Alves.

A diretora Kelly Siqueira explica como surgiu o convite para a multiartista “Puma Camillê”.

“O nome da Puma Camillê chegou junto com Maria Filipa, num primeiro momento pela capoeira, é verdade, mas quanto mais estudamos Maria Filipa mais certeza tinhamos que teria que ser a Puma Camillê, é impossível não associar duas pessoas que lutam pela liberdade de ser e expressar o que se é, Puma Camille traz pra cena toda a luta da mulher negra e também da comunidade LGBTQIA+ e faz isso com uma potência artística contagiante, Maria Filipa foi um trem sem freios para defender suas causas, fortaleceu muitas a sua volta e trouxe com ela uma legião, a Puma Camille faz o mesmo hoje em dia , usando a potência da Capoeira e do Vogue e é com certeza uma jóia nesse filme”, disse a diretora.

Esse encontro da Puma Camillê com Maria Filipa foi o passado e o futuro dando as mãos para celebrar a Independência”! explicou a diretora Kelly Siqueira.