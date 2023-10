Mundo SENAI e Feira de Talentos aproxima candidatos de cursos técnicos ao mercado

Conecte-me mantém programação on-line e presencial. 20 unidades SENAI da capital e do interior do estado do Rio participam

O projeto Mundo SENAI 2023, que começou no último dia 25 e termina nesta sexta-feira (27), vai apresenta, de forma híbrida, as novidades das profissões industriais e dos cursos técnicos oferecidos pelo sistema. Vinte unidades SENAI da capital e do interior vão participar do evento e se conectar com a comunidade, abrindo as portas para que alunos, ex-alunos, jovens e trabalhadores da indústria e comunidade em geral conheçam as atividades desenvolvidas. Este ano, uma novidade é a Feira de

Talentos Contrate-me, integrada ao evento.

O Mundo SENAI é um projeto do Departamento Nacional (DN) do SENAI

desenvolvido nos dois dias em todo o país com atividades regionais e locais nos

dois primeiros dias do evento e atividades nacionais no dia 27/10.

Serão apresentados os cursos técnicos da Firjan SENAI que atendem as demandas da Indústria, desde energia renovável, internet das coisas (IoT) e automação. Os

cursos técnicos da Firjan SENAI retratam as tendências da indústria, pois são

constantemente atualizados por comitês técnicos nacionais que reúnem empresários e a academia, visando atender as demandas dos diferentes segmentos.

Filtros inovadores

Utilizando filtros inteligentes e inovadores, o Contrate-me torna a busca por

profissionais especializados muito mais ágil e eficiente. Através de Inteligência

Artificial (IA), é feito o ranqueamento dos currículos dos alunos. Estudantes e

familiares e demais interessados podem ser inscrever gratuitamente na Contrate-

me, em qualquer ocasião: https://personal.speck.live/contrateme/signup.