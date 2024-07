Municipalização do Hospital do Andaraí só após eleições

Intervenções no Hospital do Andaraí devem custar R$ 400 milhões

O processo de municipalização do Hospital Federal do Andaraí, iniciado em 5 de

julho, só será concluído após as eleições municipais, em outubro. A decisão foi

tomada em uma reunião entre a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o prefeito do

Rio, Eduardo Paes, na última terça-feira (16. No encontro, discutiu-se também o

interesse pelo Hospital Federal Cardoso Fontes, em uma segunda etapa.

A medida visa evitar dúvidas relacionadas ao processo eleitoral. A continuidade

será divulgada futuramente pela União.

O deputado federal Pedro Paulo também participou do encontro e destacou que o

valor necessário para as primeiras intervenções é de R$ 400 milhões.

Parte desse valor será usada na construção da nova emergência e na retomada de

obras paralisadas, como o Centro de Tratamento de Queimados. A Comissão de

Saúde da Câmara dos Deputados elaborou um relatório que inclui essas

pendências.

Desafios

A municipalização enfrentará desafios relacionados ao quadro de servidores. A

proposta é que todos os quadros sejam vinculados ao município e os servidores

federais transferidos para outros hospitais.

Antes das eleições, a prefeitura pode contratar profissionais por tempo determinado

para recompor os quadros do Andaraí. Esses profissionais seriam pagos

diretamente pela União.

Uma portaria do Ministério da Saúde estabeleceu que a gestão do Hospital do

Andaraí será compartilhada com a prefeitura por 90 dias, prorrogáveis, respeitando

as restrições eleitorais. O repasse de verbas para custeio e investimentos ainda

será definido.