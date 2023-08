Mutirão contra a dengue e raiva na Santa Marta e Vila Pauline

O mutirão contará também com vacinação antirrábica nos bairros Vila

Pauline e Santa Marta

O combate à dengue e a vacinação contra a raiva animal terão na sexta-feira (12), mais um esforço concentrado em Prefeitura de Belford Roxo. Equipes do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), estarão percorrendo as ruas dos bairros Santa Marta e Vila Pauline verificando possíveis focos do mosquito da dengue (Aedes Aegypti) e orientando os moradores sobre o controle da doença.

Além das ações de casa em casa, os agentes estarão na Unidade Básica de Saúde

(UBS) de Santa Marta (Estrada do Conde, nº 370), das 9h às 12h, aplicando a

vacina antirrábica em cães e gatos. O mutirão terá também cadastro para

desratização, laboratório de detecção de insetos no ambiente (entomologia) e, a

depender do tempo, passagem do carro fumacê.