Mutirão da Ilha se une para limpar ilha abandonada na Baía de Guanabara

O grupo com 24 voluntários partiu da Praia da Bica

Um grupo de moradores da Ilha do Governador, membros do clube “Team Ale” e

praticantes de canoa polinésia, realizou uma notável ação ambiental. O grupo com

24 voluntários partiu da Praia da Bica, na Ilha do Governador, em quatro canoas,

com o objetivo de limpar uma ilha abandonada situada no meio da Baía de

Guanabara.

A Ilha Seca, como é conhecida, tem uma história marcante. Nas décadas de 1950,

serviu como depósito de combustíveis da petroleira Texaco. No entanto, ao longo

do tempo, tornou-se um depósito de lixo ao longo de suas margens, prejudicando o

ambiente e ameaçando a vida marinha.

Nessa jornada de preservação ambiental, os voluntários coletaram mais de 600

quilos de resíduos sólidos, demonstrando seu compromisso com a restauração da

Baía de Guanabara e a responsabilidade ambiental.

“Fiquei muito feliz em poder participar dessa iniciativa que uniu a atividade física e a responsabilidade ambiental, questões que impactam diretamente tanto na saúde

humana como na preservacao de nossa Baia de Guanabara . Espero que iniciativas

como essa, sejam multiplicadas” declarou Carla Pereira, a vice-presidente da

Associação de Mulheres da Ilha do Governador que faz parte do grupo que

pretende realizar novas ações.