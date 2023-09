Mutirão da Saúde leva vacinação Animal e fumacês ao Bom Pastor

A Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo (Decvz/Semus), promoveu nesta quinta-feira (31)), no Jardim Bom Pastor, mais uma etapa do Mutirão da Saúde, com vacinação Antirrábica Animal e passagem de fumacês contra dengue.

“Animais domésticos também têm sua caderneta de vacinação e, quem gosta mesmo

do seu cachorro, do seu gato, não deve perder mais essa oportunidade”, recomentou o coordenador da DCVZ/Semus, Brayan Lima. Os pontos de vacinação da Antirrábica Animal forma instalados em frente à Primeira Igreja Batista do Jardim

Bom Pastor (Av. Distinção, lote 3, quadra 36) e no campo do careca, no Jardim

Anápolis (Rua Mulungu, em s/n).

Até às 11h00, as equipes da Dcvz/Semus já haviam imunizado 227 cães e 69 gatos.

A moradora do Jardim Anápolis, Janaina Santos, transpareceu o carinho aos seus

companheiros de quatro patas. “Já fiz duas viagens para vacinar meus cachorros e,

agora, estou trazendo meu gato. Eles merecem nossa dedicação”, declarou Janaina.

Picapes de aspersão

Sete picapes de aspersão UBV (Ultra Baixo Volume), os conhecidos fumacês,

percorreram as ruas das localidades na ação preventiva contra a dengue. A

Ouvidoria da Semus também participou do Mutirão informando sobre os canais de

atendimento e encaminhando sugestões e críticas aos respectivos departamentos.

“Estamos aqui para escutar o que a população tem a dizer sobre a Saúde em nosso

Município e encaminhar para os devidos departamentos”, pontuou o Ouvidor da

Semus, Jassion Oliveira.