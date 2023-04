Mutirão de antirrábica imuniza mais de 2.200 cães e gatos em Belford Roxo

Seu bichinho também merece ter saúde. A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, vacinou 2.235 cães e gatos no início da campanha anual de Vacinação Antirrábica do município, na última quarta-feira (26-04).

A primeira etapa de imunização ocorreu em três pontos: na Praça de Nova Aurora e na Igreja Assembleia de Deus em Mutirão, em Nova Aurora, e na Unidade de Saúde da Família (USF) José Aparecido de Souza, em Bela Vista.

O secretário municipal de Saúde, Flávio Gonçalves, pontuou sobre a adesão da campanha. “Tivemos um número significativo de imunizações nessa vacinação fundamental para a saúde dos animais e controle da raiva urbana. Em breve vamos continuar os próximos pontos de vacinação”, destacou Flávio. “É importante levar os cães na coleira e os gatos em caixas de transporte. Vale lembrar que a vacina

antirrábica é a única forma de prevenção a enfermidade”, acrescentou o secretário especial de Saúde, Brayan Lima.

Campanha e conscientização

A moradora de Nova Aurora, Idécia Correia, 44 anos, e a filha Ariane, levaram para vacinar o trio canino: Ted, Chiquinha e Chiquinho. “Fiquei sabendo pelos vizinhos. Agradeço pela ação de vacinação para manter meus pets saudáveis e protegidos”, relatou Idécia.

“Estou muito feliz por essa campanha que também conscientiza sobre os cuidados com os animais. Não esqueça de vaciná-los”, completou a moradora de Nova Aurora, Rosiane Nascimento, 41 anos, que garantiu a imunização das cadelinhas Cindy e Fany.