Mutirão de Renegociação acontece em todo Estado

Nesta semana, a Secretaria de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ deram início ao Mutirão de Renegociação de Dívidas, a primeira edição que acontece de forma simultânea em sete regiões do Estado do RJ, e vai até sexta-feira (14).

Além de Campos dos Goytacazes, o evento também acontece no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Volta Redonda, Petrópolis, Mangaratiba e Itaperuna, e conta com a participação de 25 empresas, incluindo bancos, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços essenciais.

O Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, explica que os mutirões são uma ótima oportunidade para que o consumidor renegocie suas dívidas e que possa planejar melhor o seu ano.

“Nas edições anteriores, muitos consumidores conseguiram reduzir dívidas permitindo que eles resolvessem suas pendências financeiras com condições excepcionais de desconto. O compromisso da Secretaria é proporcionar um ambiente favorável para que os cidadãos possam se reintegrar ao mercado de consumo com tranquilidade e dignidade, sem o peso das dívidas, e com a possibilidade de um recomeço financeiro saudável”, afirma Fonseca.

Para participar do mutirão, é necessário levar documento oficial com foto (RG ou CNH) e comprovante da dívida. As senhas serão distribuídas das 10h às 13h e os atendimentos serão mediados por técnicos da SEDCON e do PROCON-RJ para garantir acordos seguros e válidos.