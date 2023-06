Mutirão do CadÚnico em Belford Roxo acaba nesta sexta-feira

Termina hoje (23) o Mutirão para atualização e inscrição no Cadastro Único

(CadÚnico), no espaço onde irá funcionar o Mercado Popular (Camelódromo) no

Centro de Belford Roxo, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal

de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome. A oportunidade para ficar

quite com o cadastro é das 10h às 16h.

O mutirão começou na quarta-feira e continuou ontem (22) com expectativa de

atender cerca de 1.800 pessoas. Regularizando a situação, o cidadão passa a ter

acesso aos programas de Assistência Social, desenvolvidos pelo Governo Federal.

CadÚnico

O CadÚnico tem como objetivo identificar e conhecer famílias em situação de

vulnerabilidade. Para fazer o cadastro e atualizá-lo é necessário apresentar os

seguintes documentos: comprovante de residência atualizado, certidão de

nascimento/casamento, carteira de trabalho, comprovante de renda (CINIS), título

de eleitor, carteira de identidade, CPF e PIS.

Para incluir os filhos é preciso apresentar, certidão de nascimento, declaração

escolar, caderneta escolar e caderneta de vacinação. É exigida documentação de

todos que moram na residência.

Depende do benefício

Desempregado e sem renda, o açougueiro Elias Venâncio Azevedo, 55, aproveitou

para fazer a inscrição no Cadastro Único. “Tomei conhecimento sobre o mutirão

através de reportagem no jornal e não perdi tempo “, disse.

A secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati

Ervite, esteve no mutirão acompanhada do secretário Municipal de Gestão e

Inovação, Matheus. “Tem muita gente que desconhece seus direitos. Por isso, a

ideia de fazer o mutirão no Centro do município, local de fácil acesso. Desse jeito

criamos oportunidade de tirar dúvidas e ainda prestar serviço e esclarecimento

para quem precisa”, afirmou Tati Ervite.