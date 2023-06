Mutirão do CadÚnico faz mais de 1.500 atendimentos em Belford Roxo

A dona de casa Larissa Mariano Modesto, mãe do Gabriel de apenas um

Mais de 1.500 pessoas passaram pelo atendimento do Mutirão do Cadastro Único

(CadUnico), promovido pela Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria

Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, no local onde está

sendo construído o Mercado Popular (camelódromo) no Centro da Cidade. Quem foi até lá, teve a oportunidade de atualizar e se inscrever no Cadastro para ter acesso

aos benefícios do Governo Federal.

O mutirão teve início na última quarta-feira (21-06)) e terminou nesta sexta (23/06). “Vivo sozinha com meu filho e dependendo muito do Bolsa Família para garantir a nossa sobrevivência. Fico sempre atenta e não perco a data da atualização. O atendimento no camelódromo foi muito bom”, afirmou a dona de casa Larissa Mariano Modesto, 19, mãe do Gabriel de apenas um ano e quatro meses.

“Foi muito significante. Tivemos a oportunidade de levar os serviços direto à

população em um local de fácil acesso”, disse a secretária Municipal de Assistência

Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite. Quem perdeu a oportunidade

deverá obter informações no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

mais próximo.