Namorado de influencer morta em assalto diz que ela foi ameaçada por um ex-namorado PM

Disque Denúncia pede informações que levem aos assassinos de

Luanne Jardim

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se a influencer Luanne Jardim foi ameaçada de morte por um ex-namorado, que é policial militar, antes de

ser morta por criminosos em uma suposta tentativa de assalto, numa alça de acesso para a Linha Amarela em Pilares, na Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (21).

A informação foi dada à polícia pelo empresário João Pedro Farche, namorado da

influencer, que já prestou depoimento duas vezes na especializada. Aos investigadores, João Pedro disse que Luanne foi ameaçada pelo ex. Luanne estava com a família em um carro no momento do crime. O veículo ficou com quatro marcas de tiros. A polícia já sabe que cerca de 15 dias antes de ser morta, Luanne trocou o carro que usava, um Porsche blindado, por um outro veículo, que não tinha a proteção.

A DHC não descarta nenhuma linha de investigação. Além do namorado da vítima,

outros familiares já prestaram esclarecimentos à polícia. Os investigadores buscam

imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos.

O Disque Denúncia divulgou ontem (23) um cartaz pedindo informações sobre a

morte de Luanne. O anonimato é garantido.