Namorado de jovem achada morta na Rocinha, na Zona Sul do Rio, tem preventiva decretada e é capturado

Perícia afirma que Gabriel de Oliveira Leal manipulou o corpo de Jenifer Carvalho

Policiais civis prenderam na manhã de sábado (23) o namorado de Jenifer Carvalho

Paes, de 19 anos, encontrada morta em uma casa da Rocinha, na Zona Sul do Rio,

no fim de agosto.

De acordo com as investigações, Gabriel de Oliveira Leal, 22, tentou fazer com que

o crime parecesse um suicídio. Porém, o trabalho dos peritos desmantelou a

hipótese de que a jovem teria tirado a própria vida.

A perícia mostrou que Jenifer foi morta com um tiro disparado a curta distância. De

acordo com os policiais, o corpo foi movimentado e a arma colocada na mão da

vítima, para simular que ela teria tirado a própria vida.

Jenifer foi encontrada morta na casa onde vivia com Gabriel, que foi encontrado

pelos policiais em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) indiciou Gabriel pelos crimes de

feminicídio agravado por motivo fútil, fraude processual, violência psicológica e

posse de arma de uso restrito. O caso foi denunciado pelo Ministério Público do

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de

prisão preventiva.

De acordo com a perícia, a posição em que Jenifer estava não era compatível com a

marca do disparo na parede e com o sangue no colchão.

“Havia sangue no final do colchão e a vítima foi encontrada no início dele,

mostrando de forma inequívoca que Gabriel transportou o corpo da vítima e montou a cena do suicídio, colocando a arma na mão da vítima”, afirmou a delegada Flávia Monteiro, titular da 11ª DP (Rocinha).

A marca do disparo encontrada no cadáver também não é compatível com a de uma

arma encostada ao corpo, como em casos de suicídio. A queimadura causada pelo

disparo, conhecida como “tatuagem” é compatível com a de um tiro disparado a

curta distância.

O exame residual na mão da vítima mostrou que quantidade de pólvora encontrada

não é compatível com a de uma pessoa que tenha utilizado a arma do crime.

Partículas de pele também foram encontradas nas unhas de Jenifer. O material é

compatível com o de uma pessoa do sexo masculino, mostrando que houve luta

corporal momentos antes do crime.