Nany People chega ao Rio com novo monólogo

Nany People apresenta espetáculo pela primeira vez na cidade

Reconhecida como um dos ícones do humor no Brasil, Nany People está de volta ao Rio de Janeiro para apresentar, pela primeira vez o seu novo espetáculo: “Como Salvar Um Casamento“, em duas datas: 7 de agosto, às 20h, no Teatro Claro Mais RJ; e dia 9 de agosto, às 20h, no Teatro Bangu Shopping.

Em entrevista ao site Diário do Rio, a artista disse: “Quando o texto foi escrito, ele foi inspirado na separação dos meus irmãos. Hoje, eles estão casados de novo, e nesse período, muitos amigos também se casaram e se separaram. Nesta observação da vida a dois, eu vejo que muitas situações são as mesmas e que muitas perguntas continuam sem respostas. A ideia foi, então, aproveitar essa vibe de palestrante motivacional que está tão na moda, e trazer esses e novos questionamentos sobre as relações amorosas para o palco”.

A peça original fez grande sucesso e rodou todo o país há 15 anos. Agora, repaginada, tornou-se um monólogo, em que Nany também aborda novas nuances sobre o amor, como os relacionamentos em todas as suas formas e o protagonismo das mulheres. A interatividade com o público não fica de fora no monólogo dinâmico, divertido, inteligente e com o “jeitinho Nany de ser”.

Mais informações sobre o espetáculo e valor dos ingressos através dos telefones: (21) 2147-5204 e (21) 2018-2321.