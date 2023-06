Narcossubmarino é encontrado com 2,4 toneladas de cocaína

A droga foi encontrada no narcossubmarino interceptado pela Marinha

COLÔMBIA – A Marinha da Colômbia interceptou um narcossubmarino com 2,4

toneladas de cocaína no Oceano Pacífico. Segundo informações divulgadas pelas

autoridades colombianas, na última quarta-feira (31), a droga é avaliada em US$ 81

milhões, aproximadamente R$ 412 milhões.

A embarcação de cerca de 17 metros de comprimento, tinha como destino a

América Central. As autoridades colombianas afirmaram que assim que os

criminosos avistaram a Marinha tentaram afundar o narcossubmarino com a carga

milionária.

A droga estava escondida em 125 pacotes pretos no interior da estrutura da

embarcação. Logo após serem interceptados, a tribulação e o narcossubmarino

foram encaminhados para a Guarda Costeira, no distrito de Tumaco.

De acordo com a Marinha da Colômbia, os três tripulantes da embarcação serão

investigados e poderão ser condenados a até 14 anos de prisão.

No início de maio, às autoridades colombianas apreenderam o maior

narcossubmarino com três toneladas de cocaína que tinha como destino os

Estados Unidos. (com informações do Metropoles)