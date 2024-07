Nasceu de novo: carpinteiro fica com estaca cravada no crânio na Região Metropolitana do Rio

Um carpinteiro ficou com uma estaca de madeira cravada no crânio, depois de um acidente, na última quarta-feira (10), em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense. Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, sofreu fraturas e contusão cerebral e precisou ser socorrido de helicóptero para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Em coletiva nesta quinta (11), o diretor-geral da unidade, Thiago Resende, disse que após uma cirurgia de 4 horas para retirar a ripa cravada na testa, Vitor foi extubado e logo recobrou os sentidos, lembrando o nome e a idade. Como houve perda óssea no momento da perfuração, em até 8 meses Vitor terá de se submeter a uma nova cirurgia para reconstruir o crânio.

Para Thiago, Vitor teve sorte no socorro. “Se eles tivessem tirado a estaca, ele não sobreviveria. Quando isso acontece, é importante não retirar.” A parte do cérebro do jovem atingida é responsável pelas emoções. “Não afeta a fala ou movimentos”, ensinou o diretor.

“Ele já dá sinais de interação. Ele está fora do tubo, mexe os membros e interage. A gente acha que o tratamento foi eficaz”, disse o médico, acrescentando que o paciente não tem previsão de alta.