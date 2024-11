“Natal Mágico dos Biscoitos” chega neste domingo (3) no Madureira Shopping com diversas atividades

O Madureira Shopping convida a todos para a chegada do Natal, marcada pelo tema “Natal Mágico dos Biscoitos”, que acontecerá no próximo domingo, dia 3 de novembro, a partir das 12h. O evento promete um dia mágico e encantador, repleto de atividades para as crianças e suas famílias.

A programação começa com a distribuição de pipoca, algodão-doce e balões, além de uma divertida sessão de pinturinha. As crianças poderão participar de uma oficina gratuita de gorros, onde poderão personalizá-los com seus nomes, dando um toque especial ao Natal. Às 13h30 será apresentada uma peça natalina no 1º piso, trazendo à vida o espírito festivo da temporada.

Às 14h30 a mascote Maduzinha, acompanhada de uma animada banda e personagens natalinos, irá conduzir um cortejo com o Papai Noel, partindo do 3º piso em direção ao 1º. Os pequenos poderão tirar fotos com o bom velhinho a partir das 15h, criando memórias inesquecíveis.

Para fechar o dia com chave de ouro, às 17h, a Banda da Brigada de Infantaria Pára-quedista do Exército Brasileiro se apresentará na loja do Viaduto de Madureira (3º piso), proporcionando um espetáculo musical emocionante.

“Estamos muito felizes em trazer um Natal mágico para o nosso público. O ‘Natal Mágico dos Biscoitos’ foi pensado para encantar crianças e adultos, criando momentos de alegria e união entre as famílias”, destaca Letícia Pinho, gerente de Marketing do Madureira Shopping.

Criando recordações no Madu

A decoração ficará no Madureira Shopping até o dia 31 de dezembro. O Papai Noel estará à disposição para tirar fotos profissionais com o público até o dia 24 de dezembro. As fotos terão o tamanho de 10X15 e custarão R$ 30. Os clientes que utilizarem o aplicativo do Madureira Shopping poderão aproveitar o valor promocional de R$ 25. O bom velhinho estará disponível de segunda a sexta, das 13h às 21h (com intervalo das 17h às 17h30); aos sábados, das 10h às 22h (intervalos das 12h às13h) e aos domingos e feriados, das 13h às 21h (com intervalo entre 17h e 17h30).