“Nenhum grupelho vai impor forças, leis e regras”, diz Paes sobre crime organizado

Prefeito do Rio, Eduardo Paes diz que todas as ameaças serão repassadas à

polícia

Depois de denunciar que o crime organizado cobrou R$ 500 mil para que as obras

do Parque Piedade continuassem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou nesta

quarta-feira (10) que não vai tolerar a ação dos bandidos em nenhum

empreendimento do poder municipal: “Nenhum grupelho de vagabundo e

delinquente vai impor suas forças, leis e regras”, disse.

A empreiteira vítima da tentativa de extorsão fez a denúncia à prefeitura que, por

sua vez, a repassou à Polícia Federal. A Delegacia de Repressão às Ações

Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE) está invetigandol.

A obra do Parque Piedade, na Zona Norte do Rio, está sendo executada na nova

área onde ficava a antiga Universidade Gama Filho.

Paes destacou a atual gestão da Polícia Federal, no que afirmou ver “agindo contra

o crime organizado no Rio de Janeiro”. “Nós vamos começar a explicitar sempre

esse tipo de coisa quando acontecer. O território da cidade é do cidadão de bem e

a única força que existe é a força do estado. Seja miliciano, traficante, o que for, já

passou da hora de dar um basta”, afirmou.

Questionado sobre outras empreiteiras que tenham feito pagamentos para dar

continuidade a obras na cidade do Rio, o prefeito alega não ter conhecimento de

outros casos. E promete “contar ao mundo” os que chegarem a seu alcance.

“O que a gente não pode é criminalizar as pessoas que são vítimas. Eu vejo muita

gente vítima, eu vejo muito político que às vezes, coitado, está lá trabalhando na

sua base eleitoral, porque o estado na sua área de segurança não age, e eles

acabam tendo que conviver com isso — lamentou, alertando ser uma situação

inaceitável e que as forças competentes irão “atrás dos bandidos e de quem tá

cobrando”.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevalle, afirmou em nota que “recebeu

de Paes a determinação para denunciar aos órgãos de Segurança que o crime

organizado estaria cobrando dinheiro da empresa responsável pelas obras do

Parque Piedade e ameaçando paralisar o trabalho”.