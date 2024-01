Neves venceria no primeiro turno em Niterói, mostra pesquisa Gerp

Rodrigo Neves se fortalece ainda mais e bate 46% das intenções de

voto

Na primeira pesquisa após anúncio de sua pré-candidatura à Prefeitura de Niterói,

Rodrigo Neves registra entre 40% e 46% das intenções de voto, contra 12% a

14% do segundo colocado, o deputado Carlos Jordy (PL). Nos dois cenários em

que o Instituto GERP testou seu nome, Neves venceria no primeiro turno. Se

substituído pelo atual prefeito Axel Grael, o pleito seria mais disputado com provável definição somente no segundo turno. Grael também lideraria mas não com folga suficiente para liquidar a fatura na primeira rodada.

No primeiro cenário, Neves obteve 40% das intenções de votos, bem à frente do

segundo colocado, o deputado federal Carlos Jordy (PL) com 12%. Na terceira

posição, estão empatados numericamente, com 10%, a deputada federal Talíria

Petrone (PSOL) e o ex-secretário de Saúde do estado do Rio Felipe Peixoto (PSD).

Os que declaram que não votariam em nenhum candidato são 15%, e outros 13%

não souberam ou não quiseram responder. Neste cenário, Rodrigo venceria no

primeiro turno com 8 pontos a mais do que a soma dos adversários que é de 32%.

Num segundo cenário, quando se retira o nome de Felipe Peixoto, Rodrigo Neves

se fortalece ainda mais e bate 46% das intenções de voto. O quadro favorece o

pedetista porque Peixoto corre, em boa medida, na mesma faixa de eleitores do

ex-prefeito. Há uma intersecção no eleitorado de ambos. Os demais pré-candidatos

oscilam 2%, ou seja, Carlos Jordy registra 14% e a candidata Talíria Petrone, 12%.

Eleitores na mesma faixa

No terceiro cenário, quando se troca Rodrigo Neves pelo atual prefeito Axel Grael, a

disputa se mostra mais renhida. Grael aparece com 26%, e Felipe Peixoto sobe

para 17%. O crescimento de Peixoto confirma a tese de que ele e Rodrigo Neves

disputam eleitores na mesma faixa. Já a candidata Talíria Petrone sobe para 13%,

empatada numericamente com Carlos Jordy. Com estes candidatos, a disputa iria

para o 2º turno: Axel teria 26% , atrás, portanto, da soma dos adversários que

chegaria a 43%.