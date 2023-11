Nissan vai investir quase R$ 3 bilhões em fábrica do Sul Fluminense

O governador Cláudio Castro e o CEO da Nissan Motor Co., Makoto

Uchida, durante a cerimônia na fábrica de motores

O governador do Rio, Cláudio Castro, participou nesta terça-feira (7) da cerimônia em que a Nissan anunciou investimento de cerca de R$ 2,8 bilhões até 2025 em seu

Complexo Industrial de Resende, no Sul Fluminense, para produção de dois novos

veículos utilitários esportivos (SUVs) e montagem de um motor turbo.

Durante o evento, na fábrica de motores que integra o parque industrial da Nissan, Castro frisou que a iniciativa reforça a credibilidade e a confiança de investidores no Rio de Janeiro. Ressaltou ainda que o aporte garantirá, principalmente, mais empregos e desenvolvimento econômico no estado.

Os investimentos foram anunciados pelo CEO da Nissan Motor Co., Makoto Uchida,

e contou com a presença de executivos regionais e locais da empresa, em

cerimônia acompanhada por 2.400 pessoas, incluindo todos os funcionários da

unidade industrial.

“Quando um investidor escolhe o Estado do Rio para se instalar e, quase uma

década depois, resolve aumentar seu investimento é porque foi bem acolhido aqui.

Isso também é resultado do trabalho que fazemos todos os dias pela credibilidade

do nosso Estado. Credibilidade não se compra em uma prateleira, se constrói todos

os dias com ação, escuta, parceria, com abnegação e humildade. E esses são

valores que não só o governo, mas o Rio de Janeiro tem aprendido a lidar e

conjugar”, declarou o governador.

Em seu discurso, Makoto Uchida enfatizou que a Nissan acaba de completar 23

anos no Brasil e, com este anúncio, se prepara para uma nova etapa no país e na

América do Sul, alinhada com o seu plano global Ambition 2030.

“Com este anúncio, a Nissan dá mais um passo à frente. Queremos que Resende

seja um grande polo exportador. Os novos carros vão começar a ser vendidos em

2025, e serão comercializados para mais de 20 países da América Latina, o que

fortalece a fábrica e aumenta virtuosamente a sua produção na América do Sul”,

disse o presidente e CEO da Nissan Motor Co., durante a cerimônia.

Complexo Industrial foi inaugurado em 2014

Inaugurado em abril de 2014, o complexo industrial brasileiro da Nissan, em

Resende, passará por sua primeira grande evolução e consolidará sua vocação

como um hub de exportação, ressalta a empresa. A unidade fabril é composta por

uma fábrica de veículos e uma de motores. Mais de 590 mil veículos e 570 mil

motores foram produzidos desde sua inauguração.

A unidade – que já atende, além do mercado brasileiro, alguns mercados da

América do Sul – também deverá passar a exportar um de seus novos veículos para

mais de 20 países.

Somando os investimentos já realizados pela Nissan e os anunciados nesta terça,

já são R$ 6,2 bilhões aplicados pela empresa no Brasil em 10 anos.