Niterói inaugura Cidade da Polícia com delegacias especializadas

Nova estrutura reúne quatro delegacias especializadas em um único complexo

A Cidade da Polícia Civil foi inaugurada nesta sexta-feira (31), no Centro de Niterói, reunindo quatro delegacias especializadas em um único complexo. A estrutura passa a concentrar investigações de crimes como homicídios, tráfico de drogas, roubos e furtos de veículos/cargas, atendendo Niterói, São Gonçalo, Maricá e outros municípios do Leste Fluminense.

O prédio, que já abrigava a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), passa a sediar também a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

A proposta é reunir unidades especializadas em um mesmo endereço para facilitar a integração entre as equipes e o compartilhamento de informações durante as investigações.

A Polícia Civil não divulgou quantos policiais atuarão nas delegacias instaladas no complexo nem a quantidade de viaturas que reforçarão as unidades.

Localização

A cerimônia contou com a presença do governador em exercício, Ricardo Couto; do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; do secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouveia; do secretário de Estado de Polícia Militar, Sylvio Guerra; além de delegados e representantes de órgãos municipais, estaduais e federais.

Localizada no Centro de Niterói, a Cidade da Polícia está localizada em frente à base do programa Segurança Presente e a poucos metros do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), concentrando – em um mesmo ponto – parte da estrutura das forças de segurança que atuam no município.