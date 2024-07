Noel de Carvalho é confirmado pré-candidato a uma cadeira na Casa Legislava de Resende

Ex-prefeito e ex-secretário do RJ, Noel aposta no resgate da boa política

Ex-prefeito, ex-secretário de Estado e ex-deputado estadual, Noel de Carvalho

disse que teve seu nome confirmado como pré-candidato a vereador pelo PSDB na

convenção do último sábado (27), em Resende. Noel era apontado como candidato

a prefeito, mas decidiu disputar uma vaga na Câmara após reuniões com familiares

e lideranças políticas.

“Ocupei todos os cargos possíveis na administração pública; o único cargo que não

fui eleito é o de vereador. Queremos contribuir para que Resende avance. Quero

ajudar minha cidade e meu povo, que em todos esses anos de vida pública me

acolheu. Quero retribuir esse carinho”, disse Noel em visita à redação do jornaql

Diário do Vale.

Resende é considerada uma das cidades mais imponentes do Estado. Possui 98

mil eleitores e, em 2024, deve receber mais de 75 mil votos válidos.

Aos 81 anos, Noel é dono de uma habilidade única na pacificação de conflitos e

tem um estreito relacionamento com lideranças da política nacional. Foi deputado

federal constituinte e, em 1993, assumiu a Secretaria de Estado de Educação no

governo de Leonel Brizola. Noel também foi Secretário de Agricultura no governo

Anthony Garotinho (1999-2002) e de Habitação no governo Sérgio Cabral Filho

(2007-2008).