Nova fase da Operação Patrinus prende PMs por venda de arma desviada na Baixada Fluminense

30 junho 2026
PMs presos

Material apreendido na operação do MPRJ contra policiais militares por peculato e comércio ilegal de arma de fogo

 

Uma ação do Gaesp/MPRJ, com apoio da Corregedoria da PM, prendeu três policiais militares na manhã desta terça-feira (30) na Baixada Fluminense. Os agentes são acusados de desviar uma arma apreendida em uma operação de julho de 2021, na comunidade da Caixa D’Água, em Belford Roxo, e vendê-la por R$ 6 mil, dividindo o lucro.

A investigação contra o cabo Michel Maia Rodrigues (que já estava preso desde maio) e os sargentos Marcio Pinto dos Santos, Rafael Carlos Barbosa e George Santos da Silva avançou após a quebra de sigilo bancário e a análise de um celular.

No aparelho, foram encontrados áudios, fotos e mensagens que comprovavam o comércio ilegal. Os mandados de prisão foram cumpridos em Belford Roxo e Nova Iguaçu.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que não compactua com desvios de conduta e que os envolvidos serão punidos com o rigor da lei assim que os fatos forem comprovados.

Histórico de corrupção na região

Esta prisão faz parte de mais um desdobramento da Operação Patrinus, que investiga a corrupção de agentes públicos na Baixada Fluminense.

O histórico das fases anteriores aponta um esquema amplo: 2024 (1ª fase) – 13 PMs presos por organização criminosa, corrupção e peculato; julho de 2025 – 9 PMs presos; agosto de 2025 – 10 PMs detidos por extorquir comerciantes em Belford Roxo, cobrando taxas de segurança privada enquanto usavam fardas, armas e viaturas do Estado; maio deste ano – outros 11 policiais denunciados pelo mesmo esquema de propina com comerciantes.