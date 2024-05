Nova Iguaçu forma 1ª turma de Guardas municipais 

Efetivo formado 31 agentes deve passar a atuar até junho/Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, formou a primeira turma de guardas municipais, na última quinta-feira (16), subordinados à Secretaria de Segurança Pública (Semseg) da cidade, os 31 formandos participaram da cerimônia, com a presença de várias autoridades locais, no Paço da sede municipal. Uma nova turma, com 37 alunos, iniciará o treinamento dentro de 30 dias.

A expectativa é que essa primeira turma da Guarda Municipal de Nova Iguaçu passe a atuar nas ruas da cidade até junho, e a segunda, até setembro.

A primeira equipe, composta por 23 homens e 8 mulheres, passará por um estágio de 5 dias no Batalhão de Choque da Polícia Militar, na região central do Rio de Janeiro, para aulas de noção de controle de multidões. Posteriormente, farão outro período de aperfeiçoamento com a Guarda Municipal carioca.

Os agentes, capacitados para utilizar armamento não letal, como arma de choque, gás de pimenta e bastão, vão patrulhar ruas, praças, prédios públicos e, principalmente, escolas municipais.

A Secretaria de Segurança Pública de Nova Iguaçu informou que até o fim deste ano, a Guarda Municipal deve convocar 100 pessoas.