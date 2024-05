Nova presidente da Petrobras quer acelerar projetos como o da Comperj, em Itaboraí

A nova presidente da Petrobras prometeu acelerar projetos que o governo considera “estruturantes”, como a retomada da refinaria Abreu e Lima e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, além de investimentos em gás e fertilizantes. Magda Chambriard se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos dias para alinhar as pautas.

Lula quer ainda que a petroleira aposte na construção de navios em estaleiros nacionais, à semelhança do que foi feito em seus governos anteriores.

Desde que o presidente Lula assumiu, vem cobrando a retomada desses projetos, que considera geradores de emprego e de renda. Já há meses que Lula reclama nos bastidores, para ministros e auxiliares próximos, que Jean Paul Prates fazia “corpo mole” por ser excessivamente alinhado com o mercado financeiro.

Pego de surpresa

Na reunião que teve com Lula no Palácio do Planalto, na última terça-feira (14), Prates negou demora na execução dos projetos e afirmou que eles têm um prazo de maturação. Ele foi pego de surpresa pela demissão e se considerou humilhado pela presença de seus principais desafetos no governo, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

A decisão de Lula, porém, já estava tomada desde o conflito público envolvendo a distribuição de dividendos extraordinários da companhia. Prates defendia a liberação de metade dos R$ 43,9 bilhões que sobraram no caixa após o pagamento dos lucros e dos dividendos regulares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também defendia o pagamento dos dividendos, já que uma parte deles iria para o caixa da União.

O conflito foi tornado público pelo próprio Prates, que se absteve na reunião de conselho em que Lula havia ordenado que todos os representantes do governo votassem pela retenção dos dividendos. A decisão da companhia provocou queda de R$ 55 bilhões em um único dia no valor das ações da Petrobras na bolsa.

Quem é Magda Chambriard

Magda Chambriard é diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), desde a gestão do petista André Ceciliano, atual secretário de Assuntos Federativos do governo federal.

Foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 2012 e 2016. Antes de ingressar na ANP, foi funcionária de carreira da Petrobras, onde trabalhou por 22 anos. Engenheira, atua como consultora na área de energia e petróleo.

Ela também é sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia desde janeiro de 2018.