Novo diretor do DNIT no estado renuncia antes de assumir cargo

Nomeado há mais de um mês, o novo diretor do DNIT no Rio de Janeiro, José

Moraes, de 77 anos, renunciou ao cargo mesmo antes de assumir. Em carta ao

Ministro dos Transportes, alegou motivos pessoais para declinar do convite.

Com larga experiência política, o ex-conselheiro do TCM foi surpreendido com as

limitações funcionais do cargo. Não há espaços na estrutura para que ele possa

montar sua equipe. Nem mesmo a procuradoria – posição estratégica para a gestão

dos contratos – pode ser preenchida por um nome de confiança do diretor.

Segundo informações, se não conseguir resolver a situação, José Moraes deve

declinar do convite do Ministro Renan Filho. Calejado, não deseja expor sua

biografia no comando de um departamento com enorme histórico de problemas

junto ao Ministério Público e a Justiça Federal.

Com a concessão das principais rodovias, o DNIT fluminense está completamente

esvaziado. Sob seu controle, estão apenas a estrada Campos-Vitória; um pequeno

trecho da União Indústria em Itaipava e a Niterói-Manilha.

O orçamento do órgão também tem sido desidratado. Já fora de mais de R$ 500

milhões. Hojé é de apenas R$ 150 milhões, dos quais 70% tem sido

contingenciados.