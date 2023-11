Novo RI do TJRJ é aprovado em sessão do Tribunal Pleno

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ),

desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, apresentou em sessão do Tribunal

Pleno da última quinta-feira (23) o novo Regimento Interno do TJRJ, com alterações importantes em relação ao Regimento em vigor, criado em 1975. O novo texto foi aprovado pelos desembargadores e será assinado no dia 8 de dezembro, quando se comemora o Dia da Justiça.

“O Regimento Interno do Tribunal já tem 48 anos e, apesar de já ter recebido

diversas emendas, estava na hora de fazermos um novo Regimento, mais

atualizado de acordo com o novo Código de Processo Civil”, explicou o presidente

do TJRJ ao propor as alterações.

Uma das principais mudanças foi a supressão de todas as referências no

Regimento Interno em relação à criação das Câmaras Empresariais. Com isso,

continuarão existindo apenas as Câmaras de Direito Público e de Direito Privado,

sem a especialização. A proposta foi aceita por 112 desembargadores, o que

corresponde a 75,62% dos 148 votos.

A proposta do novo Regimento Interno foi elaborada pela presidência do Tribunal,

com apoio da Comissão de Regimento Interno e da Secretaria-Geral Judiciária.