Novo Rio espera movimento de quase 200 mil pessoas para o feriadão do Dia do Trabalhador

As 41 empresas que operam no local irão disponibilizar 6.393 ônibus para os passageiros

A Rodoviária do Rio deverá registrar um movimento de 192 mil pessoas neste feriadão do Dia do Trabalhador (1º). Para atender o aumento da demanda, as 41 empresas que operam no local irão disponibilizar 6.393 ônibus para os passageiros.

De acordo com a administração do terminal, que fica no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, especificamente no dia do feriado, a expectativa é receber 53 mil pessoas.

Nesta sexta-feira (28), 25 mil passageiros deverão deixar a capital em direção aos principais destinos turísticos do estado, como Costa Verde, as as regiões Serrana e dos Lagos. Já hoje (29), segundo a concessionária, 27 mil pessoas vão desembarcar na Rodoviária.

Com a grande movimentação, a concessionária recomenda aos viajantes que não esqueçam a documentação original com foto. E quando estiverem com crianças, o alerta é para que a antecedência seja de, pelo menos, uma hora antes do embarque.

Para quem precisar de informações sobre gratuidades, horários e passagens, a Rodoviária do Rio inaugurou um novo canal para atendimento às dúvidas dos usuários. A “Rô”, uma atendente virtual, está disponível no WhatsApp (21) 3213-1800.