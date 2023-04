Número 1 de Bolsonaro é cotado para disputar a prefeitura do Rio em 2024

Flávio Bolsonaro já seleciona aliados para atacar adversários

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deu início à disputa eleitoral pela prefeitura do Rio de Janeiro e já escalou aliados para mirar Eduardo Paes. A coluna da jornalista Bela Megale, no GLOBO, informou que o parlamentar foi um dos primeiros políticos a compartilhar um vídeo com o pronunciamento do deputado estadual bolsonarista Alan Lopes (PL-RJ), no qual faz ataques diretos ao prefeito.

Lopes usou a tribuna para falar do episódio que culminou na demissão da subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo. Talita pediu exoneração do cargo na sexta-feira passada, após um incidente ocorrido há cerca de dez dias na Gardênia Azul. A então subprefeita interveio num diálogo entre o vereador Marcelo Diniz (Solidariedade) e o prefeito Eduardo Paes sobre os critérios para distribuição de licenças para 50 quiosques, quando foi cortada rispidamente por Paes.

No vídeo divulgado por Flávio Bolsonaro, o deputado Alan Lopes fala da saída de Talita como “perda de um quadro importante” e diz que “o grupo do prefeito Eduardo Paes está acostumado a tratar mal as mulheres”.

O parlamentar ataca Paes com ironia e declarações homofóbicas, ao afirmar que, “como dizem por aí, ele gosta de tratar muito bem os rapazes, as meninas não é a coisa dele.” A Prefeitura do Rio é considerada um posto de “honra” para os bolsonaristas na eleição de 2024.