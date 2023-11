Número 2 do MJ elogia recriação da pasta de Segurança Pública no Rio

Secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, elogiou a recriação da Secretaria estadual de Segurança Pública, anunciada na última segunda (27) pelo governador Cláudio Castro.

Ao participar de um evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira (28), Cappelli, disse que a recriação da pasta é uma forma de promover a integração entre as forças de segurança pública do estado, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a investigação e as forças ostensivas.

Cappelli disse que a relação institucional com o governo do Rio é boa e respeitosa, e que apoia a criação de uma corregedoria unificada entre as polícias, que serviria para proteger os bons policiais.

O novo secretário de Segurança Pública será o delegado federal aposentado Victor César dos Santos, que terá o desafio de enfrentar os altos índices de criminalidade no estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão vinculado à secretaria, o estado registrou 3.024 homicídios dolosos, 1.066 mortes por intervenção de agentes do estado e 2.378 roubos de veículos de janeiro a agosto de 2023.

O nome de Cappelli é um dos cotados para ocupar a vaga de Flávio Dino no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sobre esta possibilidade, o secretário é cauteloso.