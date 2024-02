Número de casos de dengue no RJ em 2024 já é 12 vezes maior que em 2023

O número de casos de dengue no RJ em 2024 já é 12 vezes maior que no ano

passado. Na última quarta-feira (31), a Secretaria Estadual de Saúde divulgou os

dados da doença: foram 17.437 casos nas quatro primeiras semanas de janeiro

contra 1.400 no mesmo período do ano passado.

Este ano, duas pessoas morreram com dengue no estado — uma mulher de 98

anos, em Itatiaia, e uma homem de 33, em Mangaratiba.

Dos 92 municípios fluminenses, catorze apresentam taxa de incidência acima de

500 casos por 100 mil habitantes. Os destaques são Itatiaia, Cambuci, Resende e

Piraí.

Para tentar conter o avanço da doença, o governo do estado está com o programa

“Contra a dengue todo dia”. A promessa é reforçar o combate ao mosquito e

melhorar o atendimento aos pacientes nas unidades de saúde.