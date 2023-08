Número de suicídios no Brasil cresceu quase 11,8% em 2022

A cada ano, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo

O número de suicídios no Brasil cresceu 11,8% em 2022 na comparação com 2021.

O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum

Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Em 2022, foram 16.262

registros, uma média de 44 por dia. Em 2021, foram 14.475 suicídios. Em termos

proporcionais, o Brasil teve 8 suicídios por 100 mil habitantes em 2022, contra 7,2

em 2021.

O Anuário do FBSP traz um destaque relacionado ao estado de Rondônia. A taxa de

suicídios por 100 mil habitantes foi de 20,7. Isso é mais que o dobro do índice

nacional (8) e bem à frente do segundo colocado, Rio Grande do Sul (14,7).

O vice-diretor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de

Janeiro (Uerj), Rossano Cabral Lima, enxerga uma tendência preocupante nos

dados de suicídio no país. Com base nos boletins epidemiológicos publicados pelo

Ministério da Saúde, ele aponta que a média nacional era de 5,24 casos por mil

habitantes em 2010. O especialista destaca que o aumento tem sido

proporcionalmente maior em faixas etárias mais jovens, abarcando infância e

juventude. O especialista, que também é secretário nacional da Associação Mundial

para a Reabilitação Psicossocial, destaca ainda que Brasil e América Latina estão na

contramão do mundo, que experimenta um decréscimo nos casos de suicídios.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, mais de 700

mil pessoas tiram a própria vida no mundo. Isso representa, em média, um caso a

cada 40 segundos. É a quarta maior causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos.

Há indícios de que, para cada pessoa que morre por suicídio, é provável que haja

mais de 20 outras que tentam dar fim à própria vida.

A OMS afirma que estigmatização e tabu são grandes obstáculos para a prevenção.

Isso impede que muitas pessoas que vivenciam problemas de saúde mental a ponto

de pensar em suicídio deixam de procurar ajuda por causa do estigma que sofrem.