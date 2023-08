Número reduzido de policiais femininas nas Deams reduz combate à violência de gênero

A diretora do Departamento Atendimento à Mulher do RJ, delegada

Gabriela Von Beauvais, durante audiência na Alerj/Reprodução

O reduzido número de polícias femininas nas Delegacias Especializadas de

Atendimento à Mulher (Deam) no estado, foi apontado como um dos fatores que

levam as mulheres vítimas de violência a sofrer o que é chamado de revitimização

nas delegacias. O tema foi abordado, na última terça-feira (22) durante audiência

pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa

do Rio (Alerj), que recebeu pessoas que enfrentaram esse problema nas unidades

policiais.

Segundo a diretora do Departamento Geral de Atendimento à Mulher da Secretaria

de Polícia de Estado Civil, Gabriela Von Beauvais, dos 157 peritos que compõem a

corporação, apenas 47 são mulheres. Só no primeiro semestre deste ano foram

registradas 16 mil ocorrências de violência doméstica, e desse montante apenas 38

foram denúncias caluniosas.

“Esses 38 registros representam menos de 0,3% das denúncias realizadas. Ou seja,

não podemos acreditar na falácia de que muitas mulheres vão às delegacias para se

vingar dos parceiros, quando os dados mostram o contrário. Esses registros e

medidas protetivas mostram a quantidade de vidas que foram salvas. Essas

mulheres precisam, sim, do aparato do Estado e devem procurar as delegacias”,

afirmou Gabriela, informando ainda que foram executadas 11 mil medidas protetivas.

A presidente da comissão, deputada Renata Sousa (PSol), disse que a fala da

delegada colabora para a desmistificação do discurso de que muitas mulheres usam

a Lei Maria da Penha de forma leviana. “Fiquei muito satisfeita com a fala da

delegada que trouxe dados científicos. Não dá para tentar deslegitimar a fala da

mulher que foi violentada”, disse a parlamentar, observando que o Rio de Janeiro é

o segundo estado do país com mais casos de feminicídios.