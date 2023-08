Nutricionista é premiada pela 6ª vez  como a melhor nutricionista da Baixada Fluminense

Águida Lemos, especialista iguaçuana reconhecida como referência em reeducação alimentar, recebeu o Prêmio Top of Mind Brazil 2023

Reconhecidamente uma referência na reeducação alimentar no estado do RJ, a Drª

Águida Lemos recebeu, pela 6ª vez consecutiva, o Prêmio Top of Mind Brazil na

área de Nutrição, edição 2023.

A especialista, que criou o método exclusivo e personalizado de emagrecimento,

performance e longevidade, já está lista das melhores nutricionistas que atuam em

Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Águida trabalha com a nutrição funcional

como forma de oferecer qualidade de vida aos seus pacientes.

Feliz pelo reconhecimento do seu trabalho, Águida postou uma mensagem de

gratidão em suas redes sociais, segurando um dos troféus e agradeceu: “Ai meu

coração! (…) É com muita satisfação e felicidade que compartilho mais essa

conquista com vocês. Muita gratidão a Deus e a todos que me apoiam nessa luta

diária da qual faço com toda dedicação e amor do mundo!”, escreveu.

Um dos mais importantes

Considerado como um dos mais importantes prêmios de marketing do Brasil, o Top

of Mind Brazil é realizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública

(INBRAP).

Segundo seus orgaizadores, o objetivo é distinguir e premiar as empresas e

profissionais que se destacam no mercado pela excelência e qualidade nos serviços

e produtos oferecidos em suas respectivas regiões e área de atuação.

O Prêmio Top of Mind Brazil cumpre o papel de diferenciar e valorizar aqueles que

contribuem efetivamente para “melhoria contínua dos seus produtos e serviços,

incentivando, reconhecendo e contribuindo na jornada para a excelência da

qualidade empresarial”.

Por Antonio Carlos, Hora H