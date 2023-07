O céu é o limite para Asas Rio com show de aeromodelismo

Clube de Modelismo Asas do Tinguá realizará 3ª edição do evento com foco nas práticas do aeromodelismo, helimodelismo e nautimodelismo

Nos dias 4, 5 e 6 de agosto, o Clube de Modelismo Asas do Tinguá realizará o 3° Rio Asas, evento com foco nas práticas do aeromodelismo, helimodelismo e nautimodelismo.

Serão três dias com muitas trocas de experiências entre pilotos e mecânicos e muitos voos. No sábado, dia 5, será a abertura oficial do evento, que contará com o show aéreo da Esquadrilha CEU, com cinco aviões reais, e salto de paraquedas do cantor, piloto e paraquedista Waldonys, que vem do Ceará para abrilhantar o evento.

O 3° Rio Asas tem como objetivo o congraçamento entre pilotos de todo o Brasil e, em especial, buscar o encontro de todos os clubes de modelismo do Estado do Rio de Janeiro.

Programação recheada

Dentre as atividades confirmadas para o 3° Rio Asas estão a exposição de carros antigos do Clube Free Rider – Carros Antigos, de Nova Iguaçu, participação do 210° Grupo de Escoteiros do Ar Major Brigadeiro Meira e tests drives em veículos da Auto Iguaçu Ltda, patrocinadora master do 3° Rio Asas.

O 3° Rio Asas contará, também, com área de alimentação, amplo estacionamento, área de lojistas ligadas ao hobby e espaço para os amantes do camping. Mais informações pelo www.rioasas.com.br e Instragram:@clubeasasdotingua