OAB e Prefeitura promovem diálogo com mães atípicas em Belford Roxo

O encontro reuniu representantes do poder municipal, da OAB e da sociedade civil organizada

Dialogar para amparar, acolher e incluir. A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com a OAB Belford Roxo, realizou o evento “Histórias de superação de mães atípicas” no auditório da OAB, em São Bernardo. O encontro abriu espaço para o relato das mães do ‘Projeto Mães e Pequenos Brilhantes’ que possuem filhos com alguma deficiência ou síndrome rara, em especial o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Elvis Jacob, enfatizou a importância de desenvolver políticas públicas para os indivíduos com TEA. “Esse é um dos primeiros de muitos encontros que serão fundamentais para entendimento das dores e necessidades das mães atípicas. Vamos trabalhar para dar suporte e garantir os direitos desses jovens”, frisou Elvis.

Os subprocuradores de Belford Roxo, Luciano Barreto e Vânia Xavier, estiveram presentes como convidados no evento. “Queremos esclarecer sobre o que versa a mãe atípica, assim como as dificuldades diárias. Além de levarmos informação e soluções para os responsáveis desses indivíduos com deficiência que também precisam de assistência”, explicou Luciano. “É importante conscientizar, dar relevância sobre o tema e ouvir as mães para serem orientadas da melhor forma possível”, ressaltou Vânia, que também é mãe de uma criança diagnosticada com TEA, o pequeno Guilherme de 2 anos e 5 meses.

Ajuda a mais de 20 famílias

A presidente da comissão de Igualdade Racial da OAB Belford Roxo, Cristiane Oliveira, pontuou alguns elementos-chaves a serem debatidos. “Recebemos hoje a comunidade das mães atípicas no mês de abril em alusão ao autismo. É o momento de reforçar as necessidades e atender às expectativas das pessoas envolvidas para que seja garantida uma verdadeira inclusão na sociedade”, arrematou Cristiane.