Obras de extensão de rede de água transformam a vida dos caxienses

Concessionária realizará o assentamento de mais de 3,2 quilômetros de rede de água que atenderão mais de duas mil pessoas

“A gente não tinha água tratada há mais de 20 anos. Era muito sofrimento, eu acordava de madrugada para buscar água em outro local. Cheguei a passar por meio de muita mata perigosa para conseguir encher meus baldes”, relembrou Joselito Froes, de 59 anos, morador do Jardim Balneário Ana Clara, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ele hoje tem uma nova história para contar. “A água chegou! Agora minha caixa d’água enche até transbordar. Eu e meus vizinhos aposentamos a mangueira que quebrava o nosso galho. Que alegria!”, comemora.

Isso foi possível porque a Águas do Rio fez a implantação de cerca de 2 mil metros de rede, que já abastecem de forma regular mais de 500 residências.

Até o final da obra, a empresa realizará o assentamento de mais de 3,2 quilômetros de rede de água que atenderão mais de duas mil pessoas, além de realizar dois serviços de travessias e quatro interligações de rede, que vão aumentar a pressão e disponibilidade da água que chegará nas residências dessa população.

Para Felipe Vasquez, coordenador de operações da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, a iniciativa faz parte de uma série de ações que a empresa vem desenvolvendo com o intuito de atingir a meta contratual de universalização do abastecimento de água em até 10 anos. Isso quer dizer que todas as residências atendidas pela concessionária passarão a ter água de qualidade e com regularidade.

“Desde que assumimos a concessão, em novembro de 2021, já possibilitamos o acesso ao abastecimento de água com qualidade para 250 mil famílias. E muito mais ainda será feito. Sabemos que o

abastecimento da Baixada Fluminense tem problemas históricos e estamos realizando estudos e ações para transformar realidades como a do seu Joselito e de tantas outras famílias beneficiadas com a implantação de rede no Ana Clara”, pontua.

Economia no bolso

Fábio Silva dos Santos, de 42 anos, é dono de uma padaria na região e foi um dos beneficiados com a ação. “Foi uma melhoria incrível que a Águas do Rio fez. Eu não tinha água. Precisava pagar, em média, R$ 40 por dia para ter água na minha padaria e atender meus clientes. Eu preciso trabalhar e ganhar meu sustento, não é? No fim do mês pagava caro, era cerca de mil reais comprando garrafão de água.

Mas agora as equipes técnicas começaram os trabalhos em nossa comunidade e estão trazendo água para nós”, ressalta.