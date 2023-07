Oficial da PM é a 1ª mulher a assumir o comando do CPRv na história da PM do Rio de Janeiro

Coronel Priscila de Oliveira Azevedo tem realizações notáveis na carreira de policial militar

A coronel da Polícia Militar do Rio Priscila de Oliveira Azevedo é a nova comandante do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), anteriormente conhecido como BPRv. A nomeação histórica, anunciada pela Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, marca a primeira vez que uma mulher assume o comando da unidade.

A oficial , que também foi a primeira mulher a comandar uma Unidade de Polícia

Pacificadora (UPP) no Rio de Janeiro, assumiu oficialmente o posto nesta terça-feira (25), em cerimônia realizada no batalhão da corporação.

Com uma carreira exemplar na polícia militar, a coronel Azevedo entrou para a

corporação na década de 90 e tem um currículo extenso. Além de ter servido em

vários batalhões e unidades operacionais em municípios como Itaboraí e Niterói, ela

também comandou a UPP Santa Marta, pioneira no estado, de 2008 a 2011.

Azevedo é graduada em Direito e possui especialização em Polícia Comunitária pelo

Sistema Koban e de Seguridad Ciudadana, cursado em Israel.

Outras atuações

A nova comandante do CPRv também teve experiência no cargo de comandante do

6º BPM (Tijuca), e atuou como secretária de Estado de Vitimados do Rio de Janeiro,

instituição pioneira no atendimento psicológico e social exclusivo para vítimas de

violência, incluindo agentes de segurança pública.

Experiência traumática

A Coronel também passou por uma experiência traumática em 2007, quando foi

sequestrada por criminosos. Apesar de ter sido atacada, torturada e agredida, ela

conseguiu escapar e ajudou na prisão de todos os sequestradores, o que realçou

ainda mais sua bravura.

Reconhecida internacionalmente, Azevedo foi homenageada com o Prêmio

Internacional Mulheres de Coragem em 2012 na Casa Branca, pelos Estados

Unidos. Até hoje, nenhuma outra brasileira recebeu tamanha homenagem,

concedida pela então secretária de estado americana, Hillary Clinton, e a primeira-

dama, Michelle Obama.