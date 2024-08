Onda de assaltos à luz do dia deixa moradores da Baixada Fluminense aterrorizados

O aumento desenfreado de uma onda de assaltos, roubos e arrastões em municípios da Baixada Fluminense tem incitado o medo, a insegurança e a revolta da população que exige medidas urgentes do Estado para inibir a ação dos criminosos.

Em Nova Iguaçu, áreas consideradas tranquilas, como alguns ponto mais afastados do Centro, agora estão sendo aterrorizadas pela bandidagem mesmo à luz do dia. Nesta quarta-feira (21), criminosos armados de fuzis e pistolas fizeram um arrastão na localidade conhecida como Pombal do IBC.

Um dos motoristas gravou a ação e postou o vídeo nas redes sociais. Nele, é possível ver o momento em que o bando ordena que as vítimas deixem o carro. Na mesma imagem, um homem que teria tido o veículo roubado aparece com duas crianças assustadas, uma delas em seus braços.

As imagens da rotina de terror vivida pelos moradores logo viralizaram com outros relatos e críticas às autoridades: “Quase toda semana está acontecendo assalto nessa região. Trabalho perto e sempre por volta desse horário estamos ficando apavorados”, escreveu uma internauta. “Essa rua aí sempre tem! E o acesso à Dutra para quem vem da Rua Nilo Peçanha é completamente deserto!”, disse outro. “Estou espantada como os números de assaltos aumentaram em nossa região e o governo não faz nada, estamos largados as traças. É galera, vamzs pensar bem em quem votar para prefeito, pois o atual não está movendo uma palha para ajudar na segurança. E votar em candidato que ele apoia, vai ser só continuação de que nada será feito”, criticou outra.

Câmeras não inibem ladrões

Outras regiões com altos índices de assaltos e furtos são Andrade Araújo, entre Nova Iguaçu e Belford Roxo, e o Jardim Tropical onde os moradores não aguentam mais a ação dos criminosos. No dia 19 deste mês, bandidos em um carro branco se aproximaram de outro veículo. Um deles armado, desceu e mandou a motorista sair, depois de arrancar o cordão do pescoço da vítima, além dos brincos. Em seguida, o ladrão foge com o carro, que ainda não foi recuperado. A mulher ficou traumatizada e disse que não consegue sair de casa.

Nas regiões citadas pela reportagem há um grande número de câmeras de segurança. Mas isso não tem inibido os ladrões que miram, principalmente, o roubo de veículos.

Carros de luxo nas ações

Em Belford Roxo, a rotina dos moradores é de medo e terror po causaa de uma série de assaltos. Quem vive na região disse que as abordagens acontecem a todo momento, e que até idosos e mulheres são alvos dos criminosos.

Eles relataram que os suspeitos utilizam carros luxuosos para realizarem os assaltos. As ocorrências formam galerias de imagens nas redes sociais. “Ontem eu fui assaltada com minha filha. Perdi meu carro, um Jeep Renegade, e meu telefone celular de serviço”, contou uma vítima.

A falta de policiamento também é queixa recorrente de quem mora em São João de Meriti. Moradores denunciam uma série de furtos, que acontecem a todo momento na região.

‘Nova UPP’ de Claudio Castro é moeda de troca política”

Com o aumento da violência na Baixada, as críticas contra a política de segurança do governador Cláudio Castro têm aumentado. Os moradores das regiões afetadas olham com desconfiança para o projeto ‘Cidade Integrada’, iniciado em janeiro de 2022 pelo governo do estado, que substituí as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), e questionam por que a criminalidade eclodiu nessas áreas, principalmente à luz do dia.

“Essa ‘Cidade Integrada’, implantada em regiões do Rio, como as zonas Norte e Oeste, tem empurrado crimninosos da capital para a Baixada Fluminense. É por isso que estamos aterrorizados”, disse um morador de Meriti.

Coordenador de pesquisa do LabJaca, plataforma de dados sobre favelas e periferia, Pedro Paulo da Silva criticou o governo do RJ e disse que a “Nova UPP” de Claudio Castro é moeda de troca política.