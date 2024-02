Ônibus capota na BR 101 e deixa 25 feridos, cinco em estado grave

O ônibus capotou na altura de Itaguaí

Vinte e cinco pessoas ficaram feridos, cinco em estado grave, depois que um

ônibus da empresa Bel-Tour capotou, na manhã desta segunda-feira (26) na Rodovia BR-101, na altura do Km 398, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o coletivo levava 29 passageiros da empresa ICN e havia saído de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Itaguaí foram acionadas

às 6h38. O estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado até o término de

apuração dessa reportagem.

Vídeos feitos no local mostram o ônibus num matagal às margens da BR-101. É

possível ver também pessoas deixando o veículo logo após o acidente.

Causas do acidente

Em nota, a Bel-Tour Turismo e Transportes Ltda afirmou que “está apurando as

causas do acidente com um ônibus que fazia o transporte de funcionários de uma

empresa privada. Disse ainda que “representantes da empresa estiveram no local

prestar apoio às vítimas e que colabora com as autoridades responsáveis”.