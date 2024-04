Ônibus de turismo do Rio tomba em rodovia na Bahia e deixa 9 mortos e 23 feridos

Acidente aconteceu no trecho da cidade de Teixeira de Freitas da BR-101. Destino do veículo era Porto Seguro

Nove pessoas morreram e 23 ficaram feridas depois que um ônibus de turismo

tombou na manhã desta quinta-feira (11) no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, da na BR-101, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 885 da

rodovia, por volta das 4h30, no sentido do distrito de Posto da Mata. O veículo saiu

do Rio de Janeiro, e o destino era Porto Seguro, também no extremo sul baiano.

As vítimas feridas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

(Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Até a apuração desta

reportagem não havia informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com a PRF, 34 pessoas estavam no ônibus. Oito passageiros morreram

no local e 24 ficaram feridos. Os dois motoristas não tiveram ferimentos. Por volta

das 9h30, a morte da nona vítima foi confirmada. Ela estava no Hospital Municipal

de Teixeira de Freitas e não resistiu aos ferimentos após uma cirurgia.

“Desses 24 feridos, seis estão no bloco cirúrgico e um veio a óbito. Na enfermaria,

com ferimentos leves, temos outros 18 pacientes”, informou o secretário de Saúde

de Teixeira de Freitas, Danilo Fernandes Ricardo.

Empresa divulga nota

O ônibus da empresa RM Viagens e Turismo saiu do bairro da Penha, Zona Norte

do Rio, às 13h da última quarta-feira (10) e tinha previsão de chegar em Porto

Seguro às 9h de ontem.

Em nota, a RM Turismo informou que está empenhada em prestar todo o suporte

necessário aos envolvidos e que se coloca à disposição para fornecer qualquer

informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos do acidente.

“Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso

compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as

nossas viagens, é nossa prioridade. Que Deus abençoe e conforte a todos”, disse a

empresa.