Ônibus é sequestrado e usado como barricada durante operação policial em comunidades

Além do coletivo, caminhões também são usados como barricadas para bloquear vias

Criminosos sequestraram um ônibus da linha 335 (Cordovil x Tiradentes), que foi utilizado como barricada durante uma operação policial em comunidades do Complexo de Israel, na Cidade Alta, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (13). O coletivo foi sequestrado após motorista e passageiros serem obrigados a descer.

Por causa da operação, 11 escolas localizadas na região de Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta suspenderam as aulas. Já o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos e a Clínica da Família Heitor dos Prazeres não realizam as atividades externas, como visitas domiciliares.

De acordo com a Secretaria da Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) atuaram em três das cinco favelas que compõem o Complexo de Israel: além da Cidade Alta, Pica-pau e na Cinco Bocas. O objetivo da ação é reprimir o crime organizado e desobstruir vias bloqueadas por barricadas.

O Complexo de Israel, dominado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, está envolvido há meses numa disputa por territórios na Zona Norte. A quadrilha vem travando uma guerra para dominar as comunidades do Quitungo e do Guaporé.

Ação criminosa

De acordo com o Rio Ônibus, nos últimos 12 meses 138 veículos já foram alvo desse tipo de ação criminosa. Além do ônibus, caminhões também são usados para bloquear vias, como a Avenida Schultz Wenk.