ONU pede investigação ‘célere’ da execução de de Mãe Bernardete

Bernardete Pacífico foi assassinada dentro de terreiro

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o assassinato ocorrido na

quinta-feira da semana passada (17) da líder quilombola e ialorixá Bernardete

Pacífico, no Quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. Conforme publicado pela

Agência Brasil, o escritório regional para a América do Sul da ONU Direitos Humanos manifestou solidariedade à família e à comunidade, e convocou o Estado Brasileiro a realizar uma investigação “célere, imparcial e transparente” sobre o caso.

“A ONU Direitos Humanos manifesta sua solidariedade com a família e a comunidade dessa reconhecida mulher negra, quilombola, representante de uma religião de matriz africana e defensora do seu território”, diz o comunicado.

Mãe Bernadete, como era conhecida, foi enterrada no último sábado, no Cemitério

Ordem Terceira de São Francisco, ao lado do filho, que há seis anos também foi

executado a tiros no quilombo. Nos dois casos, os suspeitos fugiram e ninguém foi

preso.