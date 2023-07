Operação apreende dois fuzis e 220kg de drogas no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) apreenderam dois

fuzis, 200kg de maconha e 20kg de pasta base de cocaína durante operação nesta segunda-feira (17), no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. A especializada informou que as drogas e as armas estão avaliadas em R$ 1 milhão.

Durante a ação, as equipes foram até o acesso da comunidade Vila Cruzeiro e

localizaram uma casa abandonada. Na vistoria, os policiais encontraram o material

que foi apreendido.

A ação faz parte da Operação Torniquete, que tem como objetivo diminuir os índices

de roubos de cargas e de veículos no estado do Rio de Janeiro.