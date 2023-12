Operação apreende mais de R$ 80 mil em metanfetamina no Aeroporto Galeão

A droga vinha da Alemanha com destino a São Paulo

A Receita Federal, a Força Aérea Brasileira e a Polícia Federal apreenderam nesta segunda-feira (11) metanfetamina em uma encomenda postal no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. O trabalho em conjunto é resultado da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para combater ao crime organizado.

A remessa com 410g da droga dentro de cards de papelão passou pela fiscalização e inspeção da Receita Federal nos equipamentos de raios-x. A equipe de cães de faro da Força Aérea Brasileira confirmou a presença do entorpecente.

Coube à Polícia Federal a realização do narcoteste, que confirmou se tratar de metanfetamina. A droga vinha da Alemanha com destino a São Paulo e a apreensão soma R$ 82 mil.

A operação de GLO em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo vai até 3 de maio de 2024 e inclui ações de prevenção e repressão ao crime organizado, com objetivo de combater, por exemplo, o tráfico de drogas e de armas.